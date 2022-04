Zur Erinnerung an die am 7. April 1945 in Hadersdorf-Kammern ermordeten politischen Gefangenen (61 Männer) fand eine Gedenkfeier statt.

HADERSDORF/KAMMERN. Europaabgeordneter Lukas Mandl erinnerte: "61 Zivilisten wurden in Hadersdorf am 6. April 1945 gefangen genommen und am nächsten Tag, am 7. April 1945, brutal ermordet."

Der Abgeordnete ging in seiner Rede zum Gedenkakt in Hadersdorf-Kammern zur Erinnerung an diese politischen Gefangenen, die gerade entlassen worden und auf dem Fußweg nach Wien waren, auf das am selben Tag bekannt gewordene Hinmorden von Zivilisten im Raum Kiew ein.

Mandl: "Der Nationalsozialismus ist das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Aber wie am Balkan in den 1990er Jahren zeigt sich nun in der Ukraine, dass unsere Zivilisation es noch nicht geschafft hat, derartige Verbrechen auszuschließen, in Europa und weltweit. Aus dem ‚Nie vergessen!‘ muss ein ‚Nie wieder!‘ werden. Arbeiten wir daran!"

Die Rede von Europaabgeordneten Lukas Mandl in Hadersdorf (samt Passage zu aktuellen Geschehnissen in der Ukraine, vor allem zu Butscha) ist auf YouTube zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=Vpo91p-klD8&t=22s