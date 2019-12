Gneixendorf: Scheichl fordert Tempolimit für B37

KREMS. Der Unfall auf der B37 reiht sich in eine Kette von Unfällen. Mittlerweile verloren schon mehrer Menschen ihr Leben bei einer Kollision. Am 20. Dezember 2019 ereignete sich ein folgenschwerer Unfall auf der B37 nahe Gneixendorf. Ein unschuldiger 45-jähriger Lenker kam ums Leben. Eine Lenkerin wurde schwer verletzt. Der gesamte Verkehr wurde über den Bründlgraben umgeleitet, es kam zu einem stundenlangen Stau.

„Zu viele sind seit 20 Jahren hier zu Schaden gekommen", zeigt sich der Kremser Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel bestürzt und ergänzt: "Das Ganze erinnert mich an die sogenannte Todeskreuzung in Palt!“ Lenker fürchten das vierspurige Straßenstück und nützen gerne die Straße durch Gneixendorf. Diese Vorgangsweise belastet die Gneixendorfer Bevölkerung. Auch in Gesprächen und Telefonaten mit Gneixendorfern, die um ihre Kinder am Schulweg bangen, und im Kontakt mit Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Gneixendorf wird zum raschen Handeln aufgefordert, weiß der SPÖ- Politiker.

Der beabsichtigte Sicherheitsausbau 2021 wird laut Scheichl keine gravierende Änderung bringen: "Auf dieser Straße wird ganz einfach zu schnell und zu rücksichtslos gefahren! Am Straßenstück von Stratzing bis zur Ausfahrt B35 (Bühl-Zentrum) braucht es eine Überwachung wie dies am Gföhler Berg der Fall ist“ ist Scheichel überzeugt. Die große Anzahl der Unfälle und deren oft hoher Schweregrad sind seit Jahren in den Unfall-Aufnahmeprotokollen nachlesbar. Als Sofortmaßnahme bis zur Vollendung des gesamten Sicherheitsausbaues fordert Scheichelsofort eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h mit einem Hinweis auf das besonders gefährliche Straßenstück sowie einer Ankündigung von verstärkter Radarüberwachung, „die auch rigoros und lückenlos durchgeführt werden muss. Mit dem Sterben muss jetzt Schluss sein!“