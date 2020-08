46 Jahre alt, kein Geld für die Miete, aber zeitweise Besitzerin von drei Pferden, für die sie über mehrere Monate die Einstellgebühren im Bezirk Krems-Land und in anderen Bezirken schuldig blieb.

Unverfroren

Schließlich hatte die Frau noch die Chuzpe, einen Anwalt mit der Klage gegen einen Reitstallbesitzer auf Herausgabe der Pferde zu beauftragen. Der Anwalt streckte Gerichtskosten vor, die er bis heute nicht mehr wiedersah. Schließlich blieb die Beschuldigte auch noch einem Bausachverständigen, der für sie Häuser begutachtete, das Honorar schuldig. Laut dem Sachverständigen war die, wie er erst jetzt erfuhr, mittellose Frau auf der Suche nach einer Immobilie im Wert zwischen 250.000 und 450.000 Euro. All dies konnte für die einschlägig wegen schwerem Betrug vorbestrafte Frau nur wieder vor Gericht enden.

Ausreden

Am Kremser Landesgericht versuchte sich die Angeklagte mit Schutzbehauptungen herauszureden. Sie sei krank und im Spital gewesen, sie habe zu Hause Kleinbeträge weggelegt und hätte in Kürze ihre Schulden beglichen. Sie hätte geglaubt, der Anwalt würde von einer Tierschutzorganisation bezahlt.

Geduld überstrapaziert

„Statt es wegzulegen, hätten sie schon längst Teilbeträge an die Schuldner bezahlen können“, riss der Richterin der Geduldsfaden, und sie verurteilte die Angeklagte zu 15 Monaten bedingter Haft mit drei Jahren Bewährung. Die noch offene bedingte Haftstrafe von sechs Monaten aus der Vorverurteilung wurde von drei auf fünf Jahre Bewährung verlängert. Hinzu kommt noch eine unbedingte Geldstrafe von 800 Euro. Diese will die Frau in acht Raten á 100 Euro abstottern. Der Staatsanwältin war die Strafe offenbar zu milde. Sie gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. -Kurt Berger