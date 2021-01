KREMS. Die Autorin Hildegard Reitbauer ist unter anderen Diplompädagogin, akademische, integrative Supervisorin und Coach. Ihr Buch "Demoktatie" trägt den Untertitel Politik – Gesellschaft – Familie – Schule und stellt schon am Cover die Frage "Welches Vorbild wollen wir für unsere Kinder, unsere Jugend sein?"

Zum Inhalt

"Der umfassendste Schutz einer Demokratie vor Populisten, Diktatur und Gewaltherrschaft ist die Bildung unserer Kinder und unserer Jugend, die nicht nur rein fachlich, sondern auch humanistisch-ethisch ausgerichtet sein muss. Wird in dieser Hinsicht bereits viel von Schulen und Lehrern erwartet, ist jedoch wertfrei festzustellen, dass ein respektvolles, menschliches, wahrhaftiges Miteinander unserer Jugend nicht einmal von Lehrern, Eltern, Politikern oder der Gesellschaft vorgelebt wird. Strategien, wie dies im Interesse aller zu ändern wäre, werden hier aufgezeigt", erklärt Hildegard Reitbauer.

Die Autorin stellt werfrei Möglichkeiten zur Lösung unterschiedlicher Konflikte vor. Sie zeigt in ihrem 66-Seiten starken Buch Probleme auf und bietet Lösungen an. Sie führt dazu etwa die ethikorientierte Führung in der Schule für das Team, ein Programm zur Stärkung der Eigenverantwortung oder Kommunikationsstrategien im Unterricht.

Verlag

Das Buch ist im vergangenen Jahr im R.G. Fischer Verlag, Frankfurt am Main erschienen. Es kostet 15,90 Euro, ISBN 978-3-8301-1852-7