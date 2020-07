Franziska Lerch vom Bio-Bauernhof Lerchenhof aus Diendorf am Walde bietet von Mai bis Dezember neben der Bäckerei Braun in Etsdorf 2x im Monat am Samstagvormittag von 8:00 bis 11:00 Uhr frisches, regionales, saisonales Bio-Gemüse zum Verkauf an.

Sofern es genug zu ernten gibt, gesellt sich Katharina Mavridou-Olson von Lalo Piku - Langenloiser Pilzkultur mit erntefrischen Austernseitlingen und deren Produkten dazu.

Kommenden Samstag ist es wieder soweit - Franziska freut sich auf Ihren Besuch!