Das Leben wird teurer und für viele ist der Lebensmitteleinkauf kaum noch leistbar.

KREmS. Sozialmärkte, wie der Soma in Krems, kämpfen mit Warenrückgängen, aber die Kunden werden mehr. Deshalb beschloss der KC Krems-Wachau den Sozialmarkt in Krems mit Gemüse und Obst von regionalen Anbietern mehrmals zu beliefern. Dies geschieht derzeit in Zusammenarbeit mit dem Gemüsebauern Malafa, Straßenverkauf Mauterner Brücke und saisonal mit der Familie Weiss, die einen Marillen-Verkaufsstand an der B35 zwischen Krems und Rohrendorf betreibt und die Marillen dem Soma direkt spendet.

Schüler spenden

Die Schüler der HLF Krems (Tourismusschulen Krems) haben unter dem Motto „Desperate Killer Griller“ einen Stand am Kremser Genussmarkt betrieben, stellten ihre Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung und konnten dabei 405 € einnehmen. Diese Summe wurde dem Kiwanis Club Krems-Wachau gespendet, der damit den Kremser soma Markt mit regionalen Gemüse und Obst beliefert. Für die frischen Lebensmittel und das Engagement dankt Claudia Psota, Projektleiterin des Sozialmarkts Krems der Caritas Diözese St. Pölten.