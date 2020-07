LANGENLOIS (mk) Es sei fast so, meinte Christoph Wagner-Trenkwitz, Intendant der Schlossfestspiele Langenlois, zur Eröffnung des Operettenabends am 23. Juli 2020 , als enthalte die Operette „Fledermaus“ von Johann Strauss schon so etwas wie eine Chronik der Corona-Zeit: „Im Februar hieß es noch ‚Ich lade mir gern Gäste ein‘, und im März dann ‚So muss allein ich bleiben‘.“

Start in einen „ausgewachsenen Kultursommer“

Und so begann der heurige Langenloiser Kultursommer am 23. Juli 2020 nicht mit der Premiere der „Fledermaus“, sondern mit einem Operettenabend im Park von Schloss Haindorf - ohne Zuschauertribüne, aber mit Sesseln in ausreichendem Abstand; mit Landesrat Martin Eichtinger, der den Dank der Landesregierung überbrachte, dass es in Langenlois wieder gelungen sei, trotz aller Schwierigkeiten „einen ausgewachsenen Kultursommer“ zu organisieren; mit Bürgermeister Harald Leopold und Gattin im Publikum ebenso wie Kultur-Langenlois-Geschäftsführer RobertStadler und Generaldirektorin Elisabeth Stadler sowie mit einer Reihe weiterer prominenter Besucher aus Langenlois und Österreich; aber vor allem: mit fantastischen Melodien der Wiener Theatermusiker unter der Leitung von Tscho Theissing, den ausgezeichneten Sängerinnen und Sängern Erwin Belakowitsch, Stephen Chaundy, Deike Darrelmann, Stefan Fleischhacker, Cornelia Horak, Horst Lamnek und Julia Sturzlbaum sowie einem sehr ironischen Christoph Wagner-Treckwitz, der durch den Abend führte.

Die Rache einer Fledermaus



Immer wieder blitzten Corona-Bezüge auf: ob zu einem Operettenlied eine neue Strophe hinzugetextet wurde, ob aus „Dieser Anstand, so manierlich“ ein „Abstand, so manierlich“ wurde, ob es - Originalton „Fledermaus“ - „Willst du nicht die Maske heben, die Dein Antlitz mir verhüllt“ hieß, oder ob der Intendant darüber sinnierte, ob man sich das nicht alles hätte früher denken können: „Ein Stück, in dem es um die Rache einer Fledermaus geht - und das auf einem Maskenball…“

Premiere um ein Jahr verschoben



Viele Melodien aus der „Fledermaus“ wurden an diesem Operettenabend von den hervorragenden Wiener Theatermusikern gespielt, wobei immer wieder betont wurde, dass die Aufführung nicht aufgehoben, sondern lediglich um ein Jahr verschoben sei. Im Programm fanden sich auch „Ja, das Schreiben und das Lesen“ aus dem „Zigeunerbaron“ von Johann Strauss, „Zwei Mädchenaugen“ aus der „Zirkusprinzessin“ von Emmerich Kálmán, „Somewhere over the Rainbow“ aus dem „Zauberer von Oz“, der - gepfiffene - Frühlingsstimmenwalzer von Strauss und „Vienna Five - Wiener Fünfer“, eine Komposition von Tscho Theissing, die vom Publikum mit Beifall und Bravorufen gefeiert wurde.

Glücklich ist, wer vergisst…



Am Ende des Abends, der ein kräftiges Lebenszeichen der Operette Langenlois war, stand dann wieder die „Fledermaus“ - mit dem schon erwähnten „Dieser Abstand, so manierlich“ und mit dem Finale „Im Feuerstrom der Reben“, in dem - so Wagner-Trenkwitz - die Sichtweise der Operette definiert werde: „das Leben durch das Champagnerglas zu betrachten“ - ein Glas, das durchaus auch, speziell in Langenlois, ein Veltlinerglas sein könne. Da kam dann doch die Erinnerung an die früheren glanzvollem Operetten-Premieren hier im Park von Schloss Haindorf auf und mit ihr ein wenig Wehmut… Doch was soll’s: Die Operette selbst hat das Motto vorgegeben - und nicht umsonst war das auch der Titel dieses Operettenabends: „Glücklich ist, wer vergisst ...“