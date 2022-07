Land NÖ braucht mehr Lehrer

NÖ Klassen können im nächsten Schuljahr noch mit Lehrpersonal besetzt werden.

PAUDORF. Im Pflichtschulbereich in Niederösterreich arbeiten etwa 14.400 Pädagogen, davon 420 Studierende und besetzen 12.000 Planstellen. Für das Schuljahr 2022/23 wurden weitere 600 Lehrpersonen aufgestellt.

Bildungsminister Martin Polaschek, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Rektor Erwin Rauscher von der Pädagogischen Hochschule NÖ informierten über Maßnahmen zur Bekämpfung des drohenden Lehrermangels bei einer Pressekonferenz in Paudorf.

Positives Lehrerbild

„Wir müssen mehr für ein positives Lehrerbild tun“, äußerte Polaschek und nennt Finanz- und Wirtschaftsbildung, Klimaschutz und mehr, für die Lehrer heute zuständig sind. „Lehrpersonen brauchen das entsprechende Rüstzeug durch entsprechende Aus- und Weiterbildung und angepassten Lehrplänen. Ziel ist es, engagierte Menschen und Quereinsteiger aus anderen Bereichen für den Beruf des Pädagogen zu motivieren."

Lehrer für bestimmte Fächer fehlen

„Der Lehrkräftemangel ist in weiten Teilen Europas eine Herausforderung“, weiß die Landesrätin und ergänzte: "Ausgebildete Lehrer fehlen derzeit in den Fächern Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Musik, Bewegung und Sport, in anderen Fächern wiederum gibt es ein Überangebot."

Neues Modell

Ein Modell, das an der Pädagogischen Hochschule NÖ entwickelt wurde, stellte Rektor Erwin Rauscher vor: „Ziel ist es, möglichst viele Lehrer möglichst früh an die Schulen zu bringen. Innerhalb der ersten drei Studienjahre sollen den zukünftigen Lehrern alle Grundlagen vermittelt werden. Nachher können die Studierenden mit einem Sondervertrag bereits an den Schulen unterrichten. Das Weiterstudieren wäre in der unterrichtsfreien Zeit möglich.“ #%Die Landesrätin ergänzte: „Das Wichtigste ist dabei, dass wir auch im kommenden Jahr für alle Klassen ausreichend Lehrpersonal zur Verfügung haben." Sie nennt die Weiterbeschäftigung von Lehrpersonen über 65 Jahre, vorausgesetzt sie möchten es, sowie die Neuaufnahme von Bundeslehrpersonen an allgemeinbildenden Pflichtschulen und Quereinsteiger mittels Sondervertrag.