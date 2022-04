Fortsetzung der Verhandlung gegen ein Brüderpaar am Landesgericht Krems. Ein Dogo-Argentino-Mischling und ein American-Stafford-Mischling waren im August 2020 vom 36-Jährigen aus dem Bezirk Krems-Land mit Kopfschüssen getötet worden. Er habe die Hunde auf Ersuchen seines 42-jährigen Bruders aus dem Bezirk Zwettl erschossen, rechtfertigte sich der Beschuldigte. Beide mussten sich in Krems wegen Tierquälerei verantworten, die Bezirksblätter berichteten.

Überredet

„Mein Bruder hat mich stundenlang überredet die Tiere zu töten. Ich wollte es nicht machen, ich habe selbst drei Hunde“, hatte sich der Zweitangeklagte verantwortet. Weshalb die Listenhunde sterben mussten, erklärte der 42-jährige Hundehalter damit, dass die Familie vor der Delogierung stand und ausziehen musste. „In der neuen Wohnung waren keine Hunde erlaubt, das steht im Mietvertrag. Ich habe die Hunde geliebt.“

Versucht, Platz zu finden

Er habe bei mehreren Tierheimen angerufen, ob sie die Hunde nehmen, auch bei Bekannten versucht sie unterzubringen. „Keiner wollte sie. Ich sah keinen anderen Ausweg und habe meinen Bruder, der Jäger ist, überredet sie zu erschießen.“ Die Brüder beteuerten, sie hätten alles unternommen, um den Tod der Hunde zu verhindern und sie andernorts unterzubringen.

Zweifel

Die Richterin hegte damals Zweifel an der Verantwortung der Beschuldigten und wollte Zeugen hören, die bestätigen sollten, dass die Brüder versucht hätten, die Tiere zu vermitteln.

Allerdings bestätigte nur eine Nachbarin, dass sie aus Eigeninitiative Tierheime angerufen hätte, aber ohne Erfolg. Die Leiterin des Tierheimes Krems und der Leiter eines Tierheimes im Bezirk Waidhofen konnten sich an keine Kontaktaufnahme bezüglich der Übernahme der Tiere erinnern. Lediglich drei von insgesamt zwölf Zeugen gaben an, gewusst zu haben, dass die Tiere vergeben werden sollten.

Volle Berufung

Die Richterin verurteilte den Erstangeklagten als Bestimmungstäter zu acht Monaten bedingter Haft sowie einer unbedingten Geldstrafe von 2640 Euro. Der Zweitangeklagte, der die Hunde erschossen hatte, erhielt sechs Monate bedingte Haft. Dessen Verteidiger meldete volle Berufung gegen das Urteil an. Der Erstangeklagte, der nicht anwaltlich vertreten war, nahm sich drei Tage Bedenkzeit. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.