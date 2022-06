Auf Einladung des Waldviertler VP-Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner verbrachte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) einen Tag im Waldviertel.

RASTENFELD. Viele Termine standen am Programm. Den Beginn machten die beiden Jungpolitiker am Stausee in Rastenfeld, wo sie von Bürgermeister Gerhard Wandl empfangen wurden: „Es freut mich sehr, dass sich mit Claudia Plakolm ein Regierungsmitglied Zeit nimmt, um sich unser schönes Juwel anzusehen und auch ein offenes Ohr für unsere Region hat.“

Bei einem Kaffee auf der Seeterasse wurde über die aktuellen Herausforderungen in den ländlichen Regionen und Gemeinden gesprochen.

Perspektiven für junge Leute

„Als Mühlviertlerin ist mir das Waldviertel ja keineswegs fremd“, erklärt Plakolm und meint weiter, „der Stausee Ottenstein hat nicht umsonst einen Stockerlplatz bei 9 Plätze – 9 Schätze errungen! Solche einzigartigen Fleckerl müssen wir schätzen und schützen, sie sorgen gemeinsam mit beruflicher Perspektive und guter Infrastruktur dafür, dass der ländliche Raum für junge Leute attraktiv und lebenswert bleibt.“