Neuer Spezial-Lehrgang für Oberflächentechnik startet

KREMS. An der IMC FH Krems wird auf Initiative der österreichischen Lackindustrie im kommenden Sommer ein fünfwöchiger Lehrgang zu Oberflächen- und Materialchemie stattfinden. Dieser ist einerseits als Ergänzung zum Bachelor-Studium „Applied Chemistry“ an der Kremser Hochschule gedacht, kann aber auch für Berufstätige der Chemiebranche von großem Nutzen sein und eine wertvolle Höherqualifizierung darstellen.

Zusatzqualifikationen in der Oberflächen- und Materialchemie

Der Lehrgang bietet eine Zusatzqualifikation im Bereich der Oberflächen- und Materialchemie. Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden sowohl mit theoretischen als auch praktischen Kompetenzen im Bereich der Lackchemie, Polymerchemie und verwandten industriellen Sparten ausgestattet. Sie bereiten sich, basierend auf ihren chemischen Kenntnissen, auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Oberflächenchemie vor. Sie lernen Grundlagen und Spezialtechniken der Materialwissenschaften und erwerben Wissen über Produktion, Herstellungstechniken und Eigenschaften von wichtigen Produkten wie Lacken, Beschichtungsmitteln und Klebstoffen. Neu Erlerntes wird praxisnah im Labor erprobt.

Nachfrage nach Spezialistinnen und Spezialisten ist groß

Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs besitzen den idealen Grundstein für den beruflichen Werdegang bzw. den nächsten Karriereschritt in der Oberflächen- und Materialchemie. „Den Absolventinnen und Absolventen stehen hervorragende Jobchancen nach dem Studium Chemie und dem Besuch des Lehrgangs in Aussicht“, verspricht Hubert Culik, Obmann des Fachverbandes der Chemischen Industrie Österreichs, der die Nachfrage nach hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus erster Hand kennt. „Nicht nur in der Lackindustrie, sondern in sämtlichen Bereichen, in denen Oberflächen beschichtet werden, sind derartige Spezialisten gefragt.“

Details zum fünfwöchigen Lehrgang mit internationaler Ausrichtung

Der Lehrgang wird in englischer Sprache durchgeführt. Das zeitliche Format von Mitte Juni bis Ende Juli 2020 ist perfekt mit einem laufenden Studium oder einer beruflichen Tätigkeit vereinbar. Um inhaltlich an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst zu sein, wird der Lehrgang in Kooperation mit dem Fachverband der Chemischen Industrie Österreich entwickelt und durchgeführt. Die Bewerbungsphase hat bereits mit 1. März begonnen.

Besonderheit: Stipendium für alle Studierenden von österreichischen Hochschulen

Der Lehrgang wird auch für Studierende österreichischer Fachhochschulen und Universitäten leistbar gemacht. Der Fachverband stellt für den kommenden Lehrgang im Juni 2020 für jeden aktiven Studierenden eines Chemiestudiums ein Stipendium in Höhe von 2.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt kostet der Lehrgang 2500 Euro. Jene, die sich für das Bachelor-Studium „Applied Chemistry“ an der IMC FH Krems bereits entschieden haben oder sich noch entscheiden werden, können sich freuen: Der Lehrgang ist auf das Lehrveranstaltungs-Modul “Surface Technologie“ voll anrechenbar.