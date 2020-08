LANGENLOIS (mk) Mit dem offiziellen Start einer symbolischen Fahrradfahrt bis ins Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch machte das junge Langenloiser Unternehmen „Winecycletours“ am Freitagvormittag auf eine Aktion der Wiener Hilfsorganisation „Sonne international“ aufmerksam: auf „Bines Radl-Challenge `20“.

Mitradeln und helfen!



Initiatorin Sabine Braun und Erfried Malle, Mitbegründer und Obmann von „Sonne international“, waren am 28. August 2020 nach Langenlois gekommen - und trafen dort am Kornplatz 7 Hanna Bergsmann und Marcel Ertl von „Winecycletours“, Kooperationspartner der Hilfsorganisation. „Mitradeln, Spaß haben und Gutes tun, indem Du armen Menschen hilfst. Je mehr mitradeln, umso besser. Also ab aufs Radl, fertig, los!“, fasste Sabine Braun die Idee der Hilfsaktion für die aus Myanmar vertriebene Volksgruppe der Rohingya zusammen, die seit drei Jahren im weltgrößten Flüchtlingslager zu leben gezwungen ist. In diesem Lager fehlt es an so gut wie allem - etwa an vernünftiger Nahrung und an einer flächendeckenden medizinischen Betreuung.

Startplatz buchen und gewinnen!



So kann man sich an der Radl-Challenge beteiligen: einen Startplatz bei dieser „Trophy“ für eine Spende von 30 Euro erwerben, regelmäßig die gefahrenen Kilometer im Kamptal oder anderswo posten - und dabei vielleicht das gelbe Sonnen-Trikot gewinnen. „Winecycletours“ steuert als zusätzliche Motivation einen Extragewinn bei: einen Gutschein für eine „Genuss-Tour“ auf dem „Holzesel“, den E-Bikes des Unternehmens.

Sabine Braun und ihr Mann sowie Erfried Malle und Marcel Ertl verbanden am Samstagvormittag das Angenehme mit dem Nützlichen: Sie fuhren nach dem symbolischen Aktionsstart mit den Holzeseln vom Kornplatz zum Langenloiser Weinweg und machten dort motivierende Schnappschüsse für die Aktion.