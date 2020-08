rast.bar mit der Albrechtsberger Landjugend

Am Wochenende vom 28. bis 30. Augustnahm die Landjugend Albrechtsberg am Projektmarathon der LandjugendNiederösterreich teil. Die Jugendgruppe bekam ein Projekt, das in 42,195Stunden umgesetzt werden musste. Die diesjährige Aufgabenstellung bestand ausder Errichtung zweier überdachter Rastplätze für die Orte Albrechtsberg undEls. Rund 25 motivierte junge Leute sorgten dafür, dass das Projekt „rast.bar“ perfektumgesetzt werden konnte. Bürgermeister Franz Rosenkranz betonte bei derProjektpräsentation die Bedeutung der aktiven Jugend für eine Gemeinde. AuchCarina Schwarz, als Vertretung der Landjugend Niederösterreich, zeigte sich vonder Qualität des Projektes beeindruckt.