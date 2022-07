Neben der niederösterreichischen Kultur und Geschichte, standen bei 100 Jahre NÖ das Ehrenamt, Freiwilligkeit und das Miteinander von Familie und Vereinen aller Generationen im Mittelpunkt.

KREMS/ RASTENFELD. Ein besonderes Highlight am Bezirksfest in Krems war der Mohndominator von Leopold Anthofer aus Sperkental in der Gemeinde Rastenfeld. Der Mähdrescher der Marke Termenius ist etwas ganz Besonderes.

Das kann der Mähdrescher

Nach einem Umbau durch seinen Besitzer rüttelt er die Mohnsamen aus den Mohnkapseln, somit bleiben die beliebten Mohnkapseln unbeschädigt und können weiterverwendet werden. Mähdrescher und Besitzer sind übrigens gleich alt, beide Baujahr 1958.

Gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Wandel zog Familie Anthofer und Begleitung mit dem Mohndominator im Rahmen des Bezirksfestes durch Krems.

