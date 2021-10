Prozessauftakt: Psychotherapeut soll Frauen zuerst in Trance versetzt und dann sexuell belästigt haben.

WAIDHOFEN/KREMS. Auftakt zu einer spektakulären Verhandlung am Kremser Landesgericht gegen einen 48-jährigen Psychotherapeuten, der im Waldviertel seinen Beruf ausübte. Der Mann soll von 2013 bis 2020 bei seinen „Sitzungen“ mehrere Frauen in Trance versetzt und die Wehrlosigkeit der Hilfesuchenden ausgenutzt haben, um sie unsittlich zu berühren und sexuell zu missbrauchen. Mit einem Opfer soll er nach Gesprächen mehrmals den Beischlaf vollzogen haben. Zudem wird dem Mann das Vergehen der pornografischen Darstellung Minderjähriger zur Last gelegt.

Im Einvernehmen

Der Beschuldigte bekannte sich vor dem Schöffensenat zu Verhandlungsbeginn nicht schuldig. Die sexuellen Handlungen seien im Einvernehmen mit den Frauen geschehen. Er räumte ein, dass es nicht richtig gewesen sei, Berufliches mit Privatem zu vermengen. Die Verteidigung sprach von Eifersucht der Frauen, die schlussendlich zu den Anschuldigungen gegen den Mandanten geführt hätten.

Die Öffentlichkeit wurde von Teilen der Verhandlung ausgeschlossen, die auf mehrere Tage anberaumt ist. Ein Urteil wird in der nächsten Woche erwartet. Die Bezirksblätter werden berichten.