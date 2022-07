Sozialmärkte: Ruf nach Hilfe

Aufruf der Caritas: Steigende Kundenzahlen bei weniger Lebensmittelspenden führen zu Engpässen.

WALDVIERTEL. Seit Wochen steigt die Nachfrage in den Sozialmärkten der Caritas – kurz somas. Gleichzeitig werden die Regale immer leerer. Daher bittet die Caritas der Diözese St. Pölten um Lebensmittelspenden für die sechs Sozialmärkte im Waldviertel, die von der Caritas betrieben werden.

Kundenzahl steigt

Seit Jahresbeginn steigen in den Caritas Sozialmärkten in Krems, Schrems, Gföhl, Gars, Zwettl und Waidhofen an der Thaya die Kundenzahlen. Zu den Folgen der Corona-Pandemie machen sich die Teuerungen bei Energie- und Lebensmittelkosten bemerkbar. Die BezirksBlätter waren im Kremser soma-Markt am Bahnhofplatz und fragten bei Marktleiterin Gabriele Sigl nach, wie die aktuelle Lage vor Ort aussieht. "Wir kämpfen sehr", sagt die Marktleiterin und schildert: "Heute kommen nicht nur Asylanten und Mindestpensionisten. Österreicher haben zwar eine große Hemmschwelle, unseren Markt aufzusuchen, aber es kommen immer mehr."

Tägliche Ausfahrt für neue Waren

Geflüchtete Personen aus der Ukraine müssen in Österreich im Rahmen der Grundversorgung mit sechs Euro Verpflegungsgeld pro Tag auskommen. Sie benötigen einfach günstige Einkaufsmöglichkeiten.

Täglich fährt der Kremser Sozialmarkt die Supermärkte in Krems, Mautern, Hadersdorf oder Grafenwörth an, um abgelaufene Waren abzuholen.

Bei den Bäckereien Schmidl, Sabathiel, Schalk oder Aubrunner gibt es für den soma-Markt Brot und Gebäck vom Vortag. Zudem liefern die Firmen Kienast und Unfried.

Weniger Produkte

"Die Mengen der Lieferungen sind teilweise weniger geworden und die Produkte reichen immer weniger aus. Vor allem Obst und Gemüse sowie Milchprodukte mussten in den vergangenen Wochen immer wieder rationiert werden, damit viele Kunden zumindest ein oder zwei gewünschte Produkte einkaufen konnten", bedauert Gabriele Sigl – auch, dass Nudeln, Reis und Wurst im Moment gar nicht zu bekommen sind.

Zur Sache

Die genauen Öffnungszeiten der Caritas Sozialmärkte in NÖ finden Sie auf https://www.caritas-stpoelten.at/hilfe-angebote/menschen-mit-psychischen-erkrankungen/berufliche-integration/soma-krems