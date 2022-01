Für diesen Sommer ist der 1. Spitzer Marillensommer von 1. bis 24. Juli 2022 geplant.

SPITZ. Der Spitzer Marillen Kirtag ist nun zum Vierten Mal in seiner 70-jährigen Geschichte abgesagt. Eine Neuausrichtung des Spitzer Marillen-Kirtags mit den Schwerpunkten Wein und Kulinarik ist für 2023 geplant. Diese Entscheidung wurde vom Tourismusverein Spitz gemeinsam mit der Marktgemeinde Spitz in den letzten Gesprächen am 25. Jänner getroffen. Zukünftig wird die Marktgemeinde Spitz die organisatorischen Agenden des Marillen Kirtags neu übernehmen und als Veranstalter nach außen hin auftreten.

Langjähriges Engagement

„Der Tourismusverein Spitz fungiert seit 1950 als Veranstalter des Spitzer Marillen Kirtags. Die Grundgedanken damals waren, den Marillen Absatz anzukurbeln und die Wachauer Marille bekannt zu machen. Angefangen mit einem kleinen Grätzelfest am Kirchenplatz mit Kirtags Baum wuchs der Marillen Kirtag zu einem Regionsfest mit tausenden Besucher, welches bis heute über die Grenzen hinaus bekannt ist und enorme Wertschöpfung für die Region Wachau erzielt. In den letzten Monaten fanden zahlreiche Gespräche mit Gemeinde- und Vereinsvertretern statt und in diesen wurde von uns als Veranstalter mitgeteilt, dass das bisherige Format des Spitzer Marillen Kirtags, welches seit 1950 besteht und ständig weiterentwickelt wurde, als Tourismusverein allein nicht mehr tragbar ist", erklärt Obmann Ewald Stierschneider junior.

Gemeinde übernimmt Aufgabe

Die zahlreichen Auflagen - auch in Verbindung mit COVID-19 -, die damit verbundenen hohen Kosten sowie das Wetterrisiko, erschweren eine zukunftsorientierte und wirtschaftlich tragbare Umsetzung.

"Die Nächtigungsdauer in Spitz auf mindestens drei Nächte pro Gast erhöhen ist mit einem dreitätigen Fest leider nicht möglich. Daher haben wir gemeinsam mit der Gemeinde in der Sitzung im Jänner 2022 beschlossen, dass alle zukünftigen organisatorischen Agenden an die Gemeinde übergehen werden. Der Fokus des Tourismusvereins wird, neben den zahlreichen anderen Formaten, zukünftig auf den Marillen Sommer über den gesamten Juli gelegt“,

so Ewald Stierschneider jun., der geschäftsführende Obmann und Paul Reiböck, Obmann-Stellvertreter des Tourismusverein Spitz sowie der gesamte Vorstand des Tourismusvereins Spitz

1. Spitzer Marillen-Sommer

Ein naturnahes, qualitativ hochwertiges und pandemietaugliches Programm soll in Form des Spitzer Marillen Sommers von 1. bis 24. Juli 2022 im ganzen Ort über die Bühne gehen.

Das Marillarium, Marizillo, die Marillen-Donau-Lounge, Marillarte, die Spitzer Dämmerschoppen, wöchentliche Jubiläums- und Vereinsfeste sowie das Festival Glatt&Verkehrt bilden das Programm zum Spitzer Marillen Sommer 2022.

Nähere Informationen dazu finden Sie ab 1. April 2022 unter www.marillensommer.at .