LANGENLOIS (mk) Zum Platzkonzert hatte die Stadtkapelle Langenlois am Freitag, 24. Juli 2020, geladen - aber leider sah es zwischen 18 und dem Konzertbeginn um 18.30 Uhr so sehr nach Platzregen aus, dass viele Fans und Freunde der Stadtkapelle wohl lieber zuhause blieben.

Doch immerhin: Nach ein paar Regentropfen am Anfang der Veranstaltung blieb der Holzplatz trocken, die Musiker unter der Leitung von Sandra Krammer begeisterten die Gäste, die sich nicht von den Wetterprognosen hatten beeindrucken lassen. Sie fanden Platz in den umliegenden Gastgärten der Wirtshäuser und Lokale am Platz, genossen dort ihren Wein, ihr Bier und ihr Abendessen - und ließen sich von der schmissigen Musik der Kapelle mitreißen. Für den Weinausschank hatte die Stadtkapelle Gerhard Hauer aus Mittelberg gewinnen können, der mit feinen Tropfen aus eigener Produktion aufwartete.

Unter den Platzkonzertbesuchern waren unter anderen auch Bürgermeister Harald Leopold, Stadträtin Brigitte Reiter und Stadtrat Thomas Redl.