Die Beagle-Hündin Bonni war zwar in einem Zwinger am Hof im Bezirk Krems-Land verwahrt, doch wenn jemand vergaß die Tür zu schließen, war sie auf und davon.

So auch am 5. Mai 2020. Der 68-jährige Stiefgroßvater der Hundebesitzerin machte sich auf den Weg, um das Tier zurückzubringen.

Mitgeschleift

Etwa 300 Meter vom Hof entfernt, entdeckte er die Hündin, zog sie am Halsband in die Höhe und schleifte das 16 Kilogramm schwere Tier über hunderte Meter zurück. Die Beagle-Hündin erstickte dabei qualvoll.

Tierquälerei, Sachbeschädigung

Dies brachte den Pensionisten wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung vors Kremser Landesgericht. Der Beschuldigte brachte vor dem Richter kaum ein Wort heraus, wirkte desorientiert und wollte sich an den Vorfall nicht erinnern. Seine Frau, die ebenfalls im Gerichtssaal anwesend war, berichtete, dass ihr Mann nach einer Gehirnblutung vor dem Vorfall Gedächtnisstörungen hätte.

Misshandelt

Die Anwältin der Hundehalterin legte einen Obduktionsbericht der Hündin vor, in dem festgestellt worden war, dass das Tier auch massive innere Blutungen erlitten hatte, die nur von Tritten und Schlägen stammen könnten. Sie mutmaßte, dass der Angeklagte die Hündin misshandelt habe, bevor sie zu Tode geschleift worden war.

Auf die Frage an den Beschuldigten, ob er nicht wisse, dass, wenn man einen 16 Kilo schweren Hund am Halsband in die Höhe stemme und mitschleife, dieser ersticken würde, sagte der Pensionist, „der Hund sei streckenweise mitgelaufen“.

Die Hundebesitzerin sagte unter Tränen aus, dass sie mit dem Hund sofort zum Tierarzt gefahren sei, die Hündin jedoch bei der Ankunft bereits tot gewesen sei.

Freispruch

Der Richter fällte einen Freispruch. Er begründete diesen damit, dass der Vorsatz, das Tier zu töten nicht erkennbar sei. Es sei tragisch, aber dem Angeklagten „wäre dies passiert“. Er habe auf Grund seiner Einschränkungen nicht erkannt, dass das Tier zu Tode kommen könne. Die Schadenersatzansprüche der Klägerin wurden auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger