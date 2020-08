Ein Schöffensenat am Landesgericht Krems musste sich mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen einen 36-jährigen Syrer auseinandersetzen. Die Anklage lautete auf fortgesetzte Gewaltausübung gegen seine Ehefrau und die Tochter.

Martyrium

Die Staatsanwältin skizzierte in ihrem Vortrag ein wahres Martyrium, dem sowohl die Frau als auch die Tochter ausgesetzt waren. Die Übergriffe sollen schon in Syrien begonnen haben, dann soll sie der Mann zwischen September 2015 und Juni 2019 in der gemeinsamen Wohnung in Krems fortgesetzt haben.

Geschlagen und gewürgt

Der 36-Jährige soll seine Ehefrau mehrmals im Monat geschlagen haben, teils mit einem Gürtel. Zusätzlich soll er sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr auch Schnitte mit einer Rasierklinge im Brustbereich und an den Armen zugefügt haben. Schließlich soll er auch die damals dreijährige Tochter misshandelt haben.

Widersprüche

Der Angeklagte bekannte sich zu den Vorwürfen nicht schuldig. Im Gegenteil, seine Frau soll hysterisch gewesen sein und gegen ihn Gewalt ausgeübt haben. Bei der Zuspielung der kontradiktorischen Einvernahme von Ehefrau und Tochter hörten die Schöffen jedoch widersprüchliche Aussagen der Opfer.

Zudem waren die Verletzungen der Frau und des Mädchens nicht ärztlich dokumentiert worden. Es stand also Aussage gegen Aussage. Drei Freunde des Beschuldigten sagten als Zeugen zugunsten des Angeklagten aus. Der Schöffensenat fällte einen Freispruch im Zweifel. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger