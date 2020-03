Viel Bewegung in der Gesunden Gemeinde Lengenfeld

WALDVIERTEL. Seit 1998 hat sich in der Gesunden Gemeinde Lengenfeld viel getan. Am 4.3.2020 traf sich der Arbeitskreis zu seiner 100. Sitzung. Der offene Arbeitskreis unter der Leitung von Dorothea Anderl bietet jährlich ein abwechslungsreiches Gesundheitsprogramm für Mann, Frau und Kind zwischen 4 und 90 Jahren. Ca. 160 Personen beteiligen sich wöchentlich aktiv an den Kursen, sowohl im Turnsaal, im Campus und in freier Natur. Bewegung heißt das Zauberwort! Walken, Turnen, Dehnen, Stretchen, Tanzen, Entspannen, Herumtollen und das bei 15 Veranstaltungen in der Woche in der Gesunden Gemeinde Lengenfeld.

Information über Kurse im Gemeindeamt 02719-2365 oder auf www.lengenfeld.gv.at/ Gesundes Lengenfeld.