Der gebürtige Paudorfer und in Krems-Landersdorf lebende 52-jährige Angeklagte ist Stammkunde bei der Polizei sowie am Gericht. 16 Vorstrafen, davon elf einschlägige wegen Gewaltdelikten gehen bisher auf das Konto des Alkoholkranken. Er war erst im November nach Verbüßung einer 12-monatigen Haftstrafe entlassen worden und rasch rückfällig geworden. Nun war absichtlich schwere Körperverletzung, Körperverletzung, gefährliche Drohung und falsche Beweisaussage am Kremser Landesgericht angeklagt. Die Vorfälle der Reihe nach:

Am 12. März

stürzte der Beschuldigte bei seiner Wohnung in volltrunkenem Zustand über eine Stiege. Da er stark blutete, rief sein in der Wohnung anwesender Freund die Rettungskräfte. Der Verletzte wollte partout nicht ins Spital, stieß im Zuge des Einsatzes einen Rettungssanitäter weg und versetzte ihm einen Schlag gegen die Schläfe. Der Sanitäter erlitt dadurch eine Schädelprellung.

Am 25. April

zechte der Angeklagte wieder mit seinem Freund in der Wohnung. Außer Alkohol waren auch Tabletten im Spiel. Als er eine SMS erhielt, in der er des Drogendealens bezichtigt wurde, rief er selbst die Polizei. Er wollte Anzeige gegen den Verfasser wegen Verleumdung erstatten. Als die Beamten an der ihnen durch viele Einsätze bestens bekannten Adresse eintrafen, saß der schwer Alkoholisierte im Wohnzimmer auf der Couch. Die Beamten registrierten die Anzeige, sagten jedoch, dass sie die Aussage dazu erst am nächsten Tag aufnehmen könnten, wenn der „Stammkunde“ nüchtern auf der Wache erscheine. Das brachte den Mann derart in Rage, dass er eine Geflügelschere aus der Küche holte und den Beamten mit dem Abstechen drohte. Den Beamten gelang es schlussendlich ihn zu fixieren und die Gefahr abzuwenden.

Am 27. April

soll dann der Angeklagte den bei den Vorfällen in der Wohnung anwesenden Freund zu überreden versucht haben, bei seiner Aussage bei der Polizei nicht anzugeben, dass er bei der Amtshandlung mit einer Schere gefuchtelt habe.

Am 7. Mai

fand wieder ein Polizeieinsatz in Landersdorf statt. Diesmal hatte der Freund des Beschuldigten die Beamten gerufen. An diesem Abend richtete der abermals schwer Betrunkene plötzlich ein Messer gegen den Freund und drohte diesem mit dem Umbringen. Der Bedrohte wehrte sich mit mehreren Faustschlägen gegen den Aggressor und setzte ihn außer Gefecht. Die Polizisten fanden den Gewalttätigen wieder auf der Couch vor. Er hatte das Messer noch in der Hand.

Vor Gericht versuchte der Freund den Beschuldigten zu entlasten. Erst nach Hinweisen darauf, dass im Zeugenstand Wahrheitspflicht herrsche, belastete er den Angeklagten schließlich doch.

Teilschuldig

Der Beschuldigte bekannte sich nur zu den Vorfällen mit dem Sanitäter schuldig. Zur Sache mit der Schere meinte er, er habe nur Abschnitte der Medikamentenpackung ausschneiden wollen, um den Beamten zu zeigen, dass er Medikamente nehme. Bezüglich der Morddrohung hätten die Beamten überreagiert. Zur Causa mit dem Messer sagte er, dass er seinem Freund nichts hätte antun wollen. Das Messer sei am Tisch gelegen, weil er zuvor etwas gegessen hatte.

Zeugen glaubwürdig

Schlussendlich halfen alle Ausreden nichts. Der Schöffensenat schenkte den Aussagen der Beamten Glauben. Auch auf Grund der vielen Vorstrafen und des raschen Rückfalls verurteilten sie den Mann zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft. Weder vom Pflichtverteidiger noch von der Staatsanwaltschaft gab es Einwände. Rechtskräftig. -Kurt Berger