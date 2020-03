Am 3. März 2020 fand die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderates der Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel statt.

Mit den Gemeindratswahlen am 26. Jänner 2020 ergab sich eine neue Mandatsverteilung im Lichtenauer Gemeinderat. Die ÖVP bleibt weiterhin bei 18 Sitzen, die SPÖ hat nun 2 Sitze (bisher 3) und die FPÖ zieht mit einem Sitz in den Gemeinderat ein.

In der konstituierenden Sitzung am 3. März wurde Bürgermeister Andreas Pichler, ÖVP (seit Anfang 2009 im Amt) wiedergewählt. Auch der bisherige Vizebürgermeister Reinhard Steindl (ÖVP) wurde in seinem Amt bestätigt.

Dem Gemeindevorstand gehören weiters Andreas Mistelbauer, Helmut Allinger, Leopold Zuntermann, Leopold Rauscher und Franz Wimmer von der ÖVP an.

Die Funktionen im Prüfungsausschuss bekleiden Alfred Klemmer, Martin Hahn und Josef Tesch von der ÖVP, Anton Mistelbauer von der SPÖ und Johann Höller von der FPÖ.

Mit besonderen Aufgaben wurden betraut:

Umweltgemeinderat Erwin Strasser (ÖVP), Bildungsgemeinderat Gerald Schnait (ÖVP), Jugendgemeinderat Andreas Strohmaier (ÖVP), Familienreferentin Maria Klaffl (ÖVP),

Kultur- und Tourismusreferent Christian Zeller (ÖVP), Sicherheitsmanager Andreas Simlinger (ÖVP).

Die Schulausschussmitglieder der NMS Rastenfeld sind Bgm. Andreas Pichler, Franz Wimmer und Leopold Zuntermann (alle ÖVP). Schulausschussmitglied der NMS Albrechtsberg-Els ist Vbgm. Reinhard Steindl (ÖVP), Schulausschussmitglied der NMS Gföhl ist Johannes Denk (ÖVP).

Als Mitglied der Schulausschüsse von sonstigen Schulen wurde Bgm. Andreas Pichler bestellt.

Delegierte zum Tourismusverband Waldviertel-Mitte sind Otto Schindler, Brunn am Wald und

Christian Zeller, Lichtenau.

Im Lichtenauer Gemeinderat herrscht seit vielen Jahren ein Klima der konstruktiven Zusammenarbeit aller Fraktionen. Bürgermeister Andreas Pichler lud die Mandatare ein, diesen Weg in Zeiten, die auch für die Gemeinden immer schwieriger werden, mit vereinten Kräften zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger fortzusetzen.