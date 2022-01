Als jahrelange Regionautin der Bezirksblätter weiß ich wie es ist, zur Regionautin des Jahres gewählt zu werden. Ob im Wasser, auf dem Rad oder in Laufschuhen auf der Straße – Jan Schiebl ist in allen drei Teildisziplinen des Triathlons ein echter Könner. Auf der Mitteldistanz krallte sich der 21-Jährige im abgelaufenen Jahr ebenso wie im Sprint, wo er auch erstmals die magische Ein-Stunden-Marke knackte, den Landesmeistertitel. Im Herbst zeigte der Lengenfelder, dass auch bei Laufevents mit ihm zu rechnen ist. Nach den Siegen beim Landhauslauf in St. Pölten und dem City Run in Krems krönte er mit einem neuen Streckenrekord beim anspruchsvollen Berglauf auf den Zöbinger Heiligenstein seine hervorragende Saison. Hier der link Jan Schiebl