Am 30. Mai war die Challenge St. Pölten (Mitteldistanz) bei optimalem Rennwetter Auftakt für 1700 Triathleten als erster Wettkampf nach der Corona-Pause. Zum erstenmal machte die Challenge Family Serie mit 1,9km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1km Laufen Station in St. Pölten und der Wachau.

Bei wechselhaftem Wetter und 13 Grad Außentemperatur fiel der Startschuss für die Profis um 06:30 und ab 7:01 stürzten sich die Age-Group Athleten in den Großen Viehofner See und mit kurzem Lauf und Wechsel in den Ratzersdorfer See. Danach ging es auf die S33, weiter durch die Wachau und über den Gansbacher Berg wieder zurück nach St. Pölten. Beim abschließenden Halbmarathon liefen die Triathleten durch die Innenstadt zum Ziel in der NV Arena.

Die Athleten des Triteam Krems waren zahlreich vertreten und lieferten wieder hervorragende Leistungen ab. Bei den Herren war Christian Schiebl (AK M55) am Start und kämpfte sich ins Ziel (05:46:02). Die Platzierung (19. seiner AK) und seine Zeit waren einem Sturz mit anschließender Reifenpanne zu schulden. Valentin Neuhauser (M18-24) konnte seine Zeit von 2019 etwas verbessern und finishte als 28. seiner Altersklasse in 05:26:39. Bei den Triteam Herren hatte Jan Schiebl die Nase vorn, er finishte in 4:36:41 und wurde 15. der M18-24 Klasse, dabei war dies seine allererste Mitteldistanz. Norbert Neger (M45-49) lief nach 05:23:23 als 60. seiner Altersklasse über die Ziellinie. Elke Schiebl konnte nur Aquabike ohne Laufen bestreiten und kam nach 04:27:10 als 8.platzierte Dame ins Ziel. Tobias Steirer entschied sich für den Bikerun-Bewerb und kam als Gesamtdreizehnter nach 4:26:54 ins Ziel. Wir gratulieren herzlichst.