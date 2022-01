Am Freitag, dem 14.1., absolvierte Elke Schiebl bei windigem Wetter, genauso wie Stefan Lindner vom ULC Sparkasse Langenlois, den LCC Eisbärcuplauf #1 des LCC Wien. Zunächst hätte der Walking- und Laufbewerb (7, 14,21 oder 28km) noch real stattfinden sollen, dann wurde er "virtuell" ausgetragen, trotzdem nahmen an die 250 Teilnehmer an allen Distanzen teil. Stefan Lindner legte die 14 km Distanz in 1:08:51,0 zurück, im männlichen Klassement erlief er den 15. Rang und in der stark besetzten M-60 AK einen tollen vierten Platz. Bei den Damen starteten nur 27 Damen und Elke Schiebl wurde Gesamtfünfte. Bei KM 14 zeigte die Uhr 01:15:25,0 Zeit, was AK-Platz 2 bedeutete. Einen zweiten und einen dritten Eisbärlauf wird es auch geben und zwar am 13.Februar und am 13.März. Momentan wird brav für Jan Schiebl gevotet, der Läufer beim ULC Sparkasse Langenlois ist. Der ULC Sparkasse Langenlois ersucht Sie, durch Ihre Wahl mit Klick an diesem Link für Jan Schiebl Ihre Stimme (mehrmals) abzugeben, wir danke dafür.