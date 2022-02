Neuer Hundefreilaufplatz in Mautern

MAUTERN. Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Er wedelt glücklich mit dem Schwanz, wenn sein Frauchen oder Herrchen nach Hause kommt, freut sich, wenn er mit ihm spielen darf und ist am liebsten immer an seiner Seite. So ist es kein Wunder, dass auch in Mautern die Zahl der Hunde stets im Steigen ist.

Hundebesitzer freuen sich

Hunde brauchen viel Bewegung, doch nicht alle Hundebesitzer haben dafür den geeigneten Garten. Der neue Hundefreilaufplatz in Mautern soll den Vierbeinern viel Platz zum Toben und Spielen ermöglichen. Ohne Leine und mit ganz viel Spaß kann in der öffentlichen Hundefreilaufzone gespielt werden. Der Hundefreilaufplatz befindet sich in der Nähe der Gartensiedlung, dadurch werden Anrainer nicht gestört.

Sauberkeit hat bei der Freilaufzone oberste Priorität – Mistkübel und Sackerlspender wurden von der Marktgemeinde aufgestellt.