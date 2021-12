Hallo, hier habe ich ein Gerät zum Haare schneiden entdeckt und auch schon verwendet... hier möchte ich gerne mit Euch das Ergebnis teilen...jeder kennt es... die Haare wachsen und es ist Lockdown oder wie in meinem Fall auch öfters der Fall... es ist kein Geld fürn Frisör vorhanden... genau in dieser Situation war ich vor einigen Wochen und dann kam DIE Werbung ;) unser Tennis Ass Dominic Thiem bewirbt dieses Gerät derzeit im TV... die Werbung ist eher optisch brauchbar auf YouTube findet man Videos wo es genauer beschrieben wird! Es funktioniert! Das Gerät hat mehrere Aufsätze dabei mit unterschiedlichen Längen...bis 2,4cm... einfach den gewünschten Aufsatz darüber schieben und wie mit einem Kamm durch die Haare durchziehen. Man hört dann das Geräusch vom schneiden... geht man nur ein zwei Mal durch wird weniger abgeschnitten geht man öfters durch geht mehr ab. Am Anfang einfach vorsichtiger machen bis man weiß wie es genau funktioniert ;) ich habe den Haarschneider schon 2x verwendet ... für meine Kurzhaar Frisur ist er echt Super! Gekauft habe ich diesen bei Weltbild.at um €39,90!