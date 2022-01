Die „Schiebl girlies“ dürfen sich - getrennt und verschwitzt – mit der 2er-Teams-Familienwertung vom virtuellen Sportunion NEW YEARS RUN zurückmelden. Eigentlich sollte noch am Altjahrstag, vielleicht auch zur ursprünglichen Zeit um 11 Uhr, Sport betrieben werden, hätte doch ursprünglich auf dem Ring der alljährliche Silvesterlauf stattfinden sollen. Dann kam wieder einmal alles anders. Für Nicola wurde es am Altjahrstag ein Silvesterlauf, die dabei auch etwas Gutes tun wollte und schlussendlich für den guten Zweck der Rückenmarkkrebsforschung die 5km als Erste von 13 MU18-Mädchen mit insgesamt 1800 TeilnehmerInnen finishte. Triathletin Elke Schiebl startete frühmorgens die 10km im neuen Jahr, die um 9.15 absolviert waren und finishte in einer Zeit von 0:48:27 als Siegerin von 6 Läuferinnen der W55. Nur der Muskelkater danach war weniger virtuell. Unglaublich auch die Vereinsleistung der Sportakrobatikmannschaft Krems, die mit 28 TeilnehmerInnen den vierten Platz erliefen.