Das team2run veranstaltet gemeinsam mit dem Triteam am Sonntag, dem 12.1. 2020 bereits zum 6. Mal den Crosslauf in Krems. Der Hauptlauf geht über 5,65km und startet um 10.30 Uhr bei der Mehrzweckhalle in der Au. Der Schülerlauf geht über 1,65km und beginnt um 10.00 Uhr. Außer Poka- le für die Altersklassensieger gibt es Medaillen für Platzierungen und eine tolle Tombola. Nachnennungen vor Ort, die Online-Anmeldung ist bis 8. Jänner möglich: Link zur Online-Anmeldung Crosslauf Krems