Am kommenden Wochenende, am Samstag den 25. Juli, werden sich, bei den Danube Action Days in Hollenburg beim ersten Tourstop der Austrian Wakesurf Series, die besten Wake Surfer des Landes um Punkte für die Österreichische Meisterschaft und um den Titel des NÖ Landesmeisters batteln.Kurzfristig hat sich der Mostviertler Wake-Surf-Crack und Präsident des Wassersport Vereines „Definitiv Orange Watersports“ Fabian Jesacher zu diesem Bewerb akkreditiert. Er bestreitet seit 2014 nationale und internationale Bewerbe und konnte einige große Erfolge erzielen. Von UK, Deutschland, Österreich, Russland bis hin nach Japan schaffte er es mit seinem Können auf die Podeste und machte sich in der Szene einen guten Namen

Mehr zum Event auf Facebook.