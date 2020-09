Am Wochenende gab es gleich mehrere Möglichkeiten bei mehreren Triathlons zu starten. Eine der wenigen Langdistanzen, die heuer ausgetragen wurden, war der Austria Triathlon Podersdorf, bei dem gleichzeitig die Staatsmeister (Weiß und Kalina) auf der Langdistanz gekürt wurden. Vom Triteam Krems ging Magdalena Zobernig aus dem Waldviertel an den Start, bewältigte 3,8km Schwimmen in 1:24:33, die 180km Radstrecke in 6:06:50 und finishte nach dem abschließenden Marathon das Rennen in 13:15:20 als drittbeste Österreicherin ihrer Altersklasse.

Das wunderschöne Naherholungsgebiet rund um den Badesee Steyregg bot weiteren Triathleten vom Triteam Krems ein herrliches Ambiente für sportliche Aktivitäten. Am 5. September feierte der Triathlon ALOHA TRI Steyregg seine Premiere. Er begann mit einer 750m-Schwimmrunde im Badesee, weiter ging es auf dem Bike auf einer gesperrten Radstrecke 20km die Schnellstraße entlang, ehe die Teilnehmer zum Ende noch eine 5km crosslaufähnliche Laufstrecke bewältigen mussten. Andi Redl vom Urc-Langenlois finishte in 1:11:11 als 5. der M50-59 Klasse und Christian Schiebl vom Triteam Krems folgte knapp dahinter als 6. der M50-59 Klasse in 1:12:40. Jan Schiebl wurde nach 1:02:09 Gesamt-12. in einem jungen Spitzenteilnehmerfeld und 6. seiner Altersklasse MU 23. Elke Schiebl ging als älteste Teilnehmerin ins Rennen, wurde 13. von 21 Damen und gewann ihre Altersklasse (2 Teilnehmerinnen) in 1:21:57.