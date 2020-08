Am 22. August nahmen drei Athleten vom Tri Team Krems an den Österreichischen Meisterschaften im Aquathlon teil.

Jan Schiebl (MU 23) konnte nach 1000m Schwimmen im Ferlacher Badesee und 5000m Laufen (mit dem sechstbesten Laufsplit des Klassements) bei den österreichischen Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse den 12. Platz in 32:50 erzielen.

Bei den Agegroupern gingen Christian und Elke Schiebl mit einem starken Starterfeld an den Start; Christian kam nach einer guten Schwimmleistung und nach dem 5000 m Lauf als ÖM 5. der M55-59 nach 41:22 ins Ziel; Elke Schiebl holte sich durch ihre Schwimmleistung über 1000m schon etwas Vorsprung zur Konkurrenz heraus und konnte diesen beim Laufen noch ausbauen. Sie kam nach 45:38 ins Ziel und wurde Österreichische Meisterin im Aquathlon der W50-54 AK. Ein erfolgreiches Wochenende für das Tri Team Krems.