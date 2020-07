Frauenpower beim Mostiman Triathlonwochenende in Wallsee

Das Mostiman Triathlon Wochenende startete am Samstag mit der Staatsmeisterschaft über die Sprintdistanz. Perfekte äußere Bedingungen und ein perfekt organisierter Bewerb nach dem Covid19 Veranstaltungskonzept – ein Highlight im Triathlonjahr 2020. Bei der Sprintdistanz waren 750m Schwimmen im Donau-Arm, 19km anspruchsvolles Radfahren und ein 5km Lauf auf schwierigem Gelände zu bewältigen. An der Startlinie ein so hochkarätiges Starterfeld wie es bei österr. Staatsmeisterschaften noch nie der Fall war. Bei so einem geballten Triathlonwochenende sind natürlich auch alle heimischen Vereine – das TriTeam Krems, der URC Langenlois und die Triathleten von Grafenegg – dabei.

Bei den österr. Meisterschaften am Samstag gab es insgesamt 4 Medaillen in den Altersklassen für die Triathleten des Bezirks. Über Gold in der W50 freut sich Elke Schiebl vom Tri Team Krems. Ihre Vereinskollegin Willis Haiderer-Pils gewinnt in der W60 die Silbermedaille. Ebenfalls zwei Medaillen holen die Frauen des URC Langenlois. Barbara Kiener Silber und Michaela Wolf Bronze beide in der W40. Knapp am Podest vorbei schrammt Sabrina König von den Triathleten von Grafenegg als Vierte der W30.

Am Sonntag folgte der Triathlon über die olympische Distanz – 1,5km schwimmen, 38km Radfahren und 10km Laufen. 3 Athleten die auch bereits den Sprint am Vortag absolviert haben, waren auch am Sonntag am Start – Barbara Kiener, Elke und Christian Schiebl. Das Ausrufzeichen des Tages setzte jedoch Jan Schiebl vom TriTeam Krems – er zeigt eine sensationelle Leistung und wird mit dem 10. Gesamtrang belohnt. Siege in den Altersklassen gibt es für Elke Schiebl und Christian Schiebl (TriTeam Krems). Vom URC Langenlois zeigt auch Barbara Kiener wieder eine starke Leistung. Sie gewinnt ebenfalls ihre Altersklasse mit persönlicher Bestzeit über diese Distanz. Von den Triathleten von Grafenegg stieg Tanja Braun-Uhor in die Triathlonsaison ein. Sie wird 5. in der W45.

Die Double-Wertung – Gesamtzeit von beiden Tagen – gewinnt bei den Damen Barbara Kiener vor Elke Schiebl.

Ergebnisse:

Sprintdistanz:

Barbara Kiener 01:16:58, 33. Gesamtrang Frauen, 2. Rang W40

Michaela Wolf 01:18:51. 36. Gesamtrang Frauen, 3. Rang W40

Sabrina König 01:21:06, 43. Gesamtrang Frauen, 4. Rang W30

Elke Schiebl 01:26:03, 47. Gesamtrang Frauen, 1. Rang W50

Willis Haiderer-Pils 01:49:40. 66. Gesamtrang Frauen, 2. Rang W60

Christian Schiebl 01:14:44, 101. Gesamtrang, 7. Rang M55

Olympische Distanz:

Jan Schiebl 02:04:30, 10. Gesamtrang, 2. Rang U-23

Oskar Frühwirth 02:18:52, 60. Gesamtrang, 4. Rang U-23

Martin Riedel 02:19:46, 65. Gesamtrang, 16. Rang M35

Christian Schiebl 02:27:16, 101. Gesamtrang, 1. Rang M55

Barbara Kiener 02:30:10. 11. Gesamtrang Frauen, 1. Rang W40

Tanja Braun-Uhor 02:44:41, 25. Gesamtrang, Frauen, 5. Rang W45

Magdalena Zobernig 02:51:12, 32. Gesamtrang Frauen, 8. Rang W25

Elke Schiebl 02:51:57, 33. Gesamtrang Frauen, 1. Rang W50