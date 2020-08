Der Imbacher Motorsportler (Racer) vom Verein Polizeimotorsport Wien Alfred Fries absolvierte mit seinem AMG AV NÖ Krems Mercedes Benz sein heuriges 3. Rally Training mit seiner Beifahrerin Gattin Karin.

IMBACH/ MÖDLING. Das Training wurde am Samstag in Mödling von Österreichs Ex – Classic Rally Automobil Staatsmeistern, dem Wiener Fritz Jirowsky und dem Badener Michael Berger hervorragend abgehalten.

Bei Schönwetter und heißen Temperaturen in den Fahrzeugen wurde den Classic Rally Teams eine super Strecke mit Timing Prüfungen (SP´s) geboten.

Schon kommendes Wochenende Sonntag 30. August geht's endlich ums Eingemachte, zum 1. Bewerb für das Imbacher Fries Motorsport Team.

Bei der Café Kunstwerk Classic Automobil Rally Trophy 2020 in St. Veit.

Vergangenes Jahr 2019 konnte Alfred Fries noch mit seinem alten Co Piloten Thomas Trescher, diesen Event gewinnen, in der Wertung modernere Fahrzeuge, in der Fries auch heuer wieder an den Start gehen wird.

Natürlich findet die Veranstaltung unter strengsten Vorsichtsmaßnahmen zu Covid 19 statt.