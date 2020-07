In der Sommerpause halten sich die Mädchen der GKL Waldviertel, Frauenhandball Krems/Langenlois mit einer eigens entwickelten Trainings-App fit.

Die GKL myTeam Trainings App wurde von Philipp Naber (Mastermind und Programmierung) und Harald Brückl (fachlichen Inhalte) während des coronabedingten Lockdowns entwickelt um den Kontakt zu allen Spielerinnen aufrechterhalten zu können.

In dieser App wurden z.B. wechselnde Tages- und Wochenaufgaben (Workout der Woche) inkl. Videos dieser Kräftigungsprogramme implementiert, welche die Mädels dann "nachmachen" konnten. Wobei die Videos der Tagesaufgabe teilweise die GKL-Damen der Frauenligamannschaft erstellt haben (ihre jeweilige Lieblingsübung auf Video) und sich so der Kreis zur Jugend geschlossen hat. Für dieses Workout bekamen die Mädels als Anreiz Punkte auf ein Punktekonto inkl. Rangliste. Es wurden auch für andere Aktivitäten wie Laufen, Wandern, Radfahren etc. Punkte vergeben. Auch für die "Unterhaltung" war gesorgt - "Train your brain" und kleinere Spiele - diese Tools waren ebenfalls in der App implementiert - gedacht als kleiner Anreiz die App auch zu verwenden. Mittlerweile wurde die App entsprechend weiterentwickelt und kann auf die jeweiligen Bedürfnisse, wie z.B. die Trainingsschwerpunkte in der "Sommerpause", abgestimmt werden.

Philipp Naber: "Wir dachten anfangs nicht, dass sich diese App neben Zoom-Einheiten, WhatsApp etc. in dieser Form und Größe entwickeln wird, sie wurde aber großartig angenommen und so konnte wir fast alle Jugendspielerinnen über diese App erreichen. Durch den großen Erfolg soll nun diese App innerhalb der Saison, aber vor allem an den trainingsfreien Tagen, zur Anwendung gelangen.