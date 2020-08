Langenloiser Triathleten überzeugen bei Auftritt in Traismauer

Am letzten August Samstag war die Zweite Auflage des Traismauer Triathlons. Organisiert von Bestzeit Events & Sport und den Covid19 Auflagen ging es bei bestem Triathlon Wetter um 14:00 Uhr im Badesee Traismauer los. Zur Auswahl standen eine Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen) und eine Olympische Distanz (1,5km Schwimmen,40km Radfahren, 10km Laufen). Vom URC Spk Langenlois waren Athleten auf beiden Distanzen erfolgreich unterwegs.

Nach dem Auftakt im Badesee, ging es auf die Radrunde Richtung Krustetten, wo ein knackiger Anstieg für die Sportler zu bewältigen war. Die abschließende Laufrunde wurde entlang der Donau gelaufen. Beim Sprint konnte Oskar Frühwirth seine gute Form als schnellster Langenloiser unter Beweis stellen. Er wurde Sechster im gesamten Männerfeld und konnte in der U23 Wertung mit dem 3. Platz auch einen Pokal mit nach Hause nehmen. „Oldie“ Alexander Frühwirth ist nach wie vor in Topform, als 11. verpasst er die Top Ten knapp, kann aber seine AK gewinnen. Martin Riedel rundet mit einem 3.Rang in der M35 die starken Leistungen der Langenloiser ab.

Bei der Olympischen Distanz setzt Barbara Kiener wieder ein Ausrufezeichen. Sie wird starke Vierte bei den Damen und sichert sich den 1. Rang in ihrer Altersklasse. Sie zeigt sich nach dem Bewerb sehr zufrieden und freut sich schon auf die Mitteldistanz in Podersdorf nächstes Wochenende. Alexander Rauscher wird bei seinem ersten Bewerb heuer auf Anhieb Zweiter in seiner Altersklasse. Somit gibt es für jeden Triathleten des URC einen Stockerlplatz in den jeweiligen AK´s.

Ergebnisse Sprintdistanz:

Oskar Frühwirth 01:08:37, 6. Gesamtrang, 3. Rang U23

Alexander Frühwirth 01:11:19, 11. Gesamtrang, 1. Rang M50

Martin Riedel 01:13:47, 14. Gesamtrang, 3. Rang M35

Ergebnisse Olympische Distanz:

Barbara Kiener 02:40:45, 4. Gesamtrang Damen, 1. Rang W40

Alexander Rauscher 02:28:08, 21. Gesamtrang, 2. Rang M-U23