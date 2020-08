Das Wochenende startete mit dem Ausee Sprinttriathlon in Blindenmarkt NÖ, wo 750m geschwommen, 20km geradelt und eine große 5km-Laufrunde zurückgelegt wurde. Daniela Sontag vom Triteam Krems sicherte sich mit einem tollen Rennen den 2. Altersklassenrang in der W35-39.

Zur gleichen Zeit war Thiersee in Tirol Austragungsort für die Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften auf der Olympischen Distanz und gleichzeitig Schauplatz für Triathleten aus dem benachbarten Deutschland und aus ganz Österreich. Bei Covid-19-gerechten optimierten Wettkampfbedingungen und perfekten Wetterbedingungen legten Jan, Christian und Elke Schiebl 1500m im Thiersee zurück. Danach ging es auf die 40km selektive Radstrecke mit 690 Höhenmetern, bevor zum Schluss ein 10km Lauf ( 4 Runden zu je 5km) auf schwierigem Schotterterrain rund um den See auf dem Programm stand. Jan konnte den sechsten Altersklassenrang der MU 23 heimfahren, Christian Schiebl wurde 5. in der M55 Altersklasse und Elke Schiebl holte sich den österreichischen Meistertitel in einem spannenden Rennen mit 45 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgerin.

Am Sonntag folgte der Starlim Wels Citytriathlon über die Sprintdistanz, bei dem sich Michaela Wolf vom URC Sparkassa Langenlois und Triteam Triathleten ein Stelldichein gaben. Insgesamt machten 195 Athleten bei diesem Triathlon mit. Zuerst wurden 750m stromabwärts in der Traun geschwommen, dann wurde 5 Mal ein 4km Stadtradkurs zurückgelegt und zuletzt 5km neben der Traun gelaufen. Wolf holte sich den dritten Altersklassenrang der W40-49 Klasse und Elke Schiebl die Silberne der W50-59. Jan Schiebl wurde 5. in der MU 23 Klasse und Christian Schiebl 11. in der M50-59 Altersklasse. Die Resultate im Detail:

Sprinttriathlon Ausee: Sontag, Daniela, 6. Gesamtrang der Frauen, 01:18:05

Kurz-Distanz Thiersee: Schiebl Elke 37. Gesamtrang der Frauen, 03:07:25

Christian Schiebl 120. Gesamtrang der Männer, 02:44:57

Jan Schiebl 36. Gesamtrang der Männer, 02:15:11

Sprinttriathlon Wels: Wolf Michaela 127. Gesamtrang, 01:12:23

Schiebl Jan 18. Gesamtrang, 01:01:13

Schiebl Christian 100. Gesamtrang, 01:10:01

Schiebl Elke 170. Gesamtrang, 01:20:48