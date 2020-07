Der vierfache 6-fache Staatsmeister (4x Einzel, 2x Team), Nationalteamfechter und Kremser Heeressportler lädt zur Pressekonferenz gemeinsam mit der Fechtunion Volksbank Krems am 31.07.2020 um 18:00h in der Volksbank Niederösterreich Zentrale Krems.

Die Themen:

Rückblick und Erfolge der letzten Saison

Die Zeit während Corona

Ausblick auf die Saison 2021

Qualifikation Olympische Spiele 2021

Die Pressekonferenz soll einen kurzen Rückblick auf die letzte Saison geben und einen Einblick gewähren wie Spitzenfechter Johannes sich während der Corona Zeit fit gehalten hat, was ihm am Beginn des Lockdowns in Los Angeles passiert ist und wie er sich auf die neue Saison vorbereitet.

Das Pressegespräch findet in lockerem Rahmen statt. Durch das Gespräch führt Moderator Markus Poscharnig.

Anwesend neben Johannes Poscharnig werden sein:

Sportstadtrat Albert Kiesling, Vorstandsdirektor der Volksbank Niederösterreich Dr. Rainer Kuhnle, Sportunion Landesgeschäftsführer Markus Skorsch, Präsident der Fechtunion Volksbank Krems Andreas Hrubesch und Cheftrainer Diplom-Fechtmeister Josef Poscharnig.