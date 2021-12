Sportunion Niederösterreich Präsident Hager: „Wir sind bereit für das neue Jahr 2022: Gemeinsam mit unseren Sportvereinen werden wir weiter für viel Bewegung sorgen und uns mit voller Kraft für eine Stärkung des Sports in Niederösterreich einsetzen.“

NÖ. Das Sport- und Vereinswesen stand im Rahmen des zweiten Corona-Jahres 2021 vor großen Herausforderungen. Im Verlaufe der Pandemie hat sich die Sportunion NÖ konstant stark für die Anliegen der 1.043 Mitgliedsvereine vor allem für den Nachwuchssport eingesetzt. Im zweiten Corona-Jahr wurden weitere wegweisende Initiativen gesetzt, die über die Krise hinausgehen.

Breites Angebot

Neben Maßnahmen aus dem #comebackstronger-Paket wurde, auch die Verlängerung des NPO-Fonds auf den Weg gebracht. Von den Unterstützungen profitierten in Niederösterreich insgesamt 1.431 Sportvereine, welchen 26,8 Mio. Euro an Hilfsgeldern zugutekamen (Stand 31.10.2021). „Trotz der Corona-Pandemie kam innerhalb der Sportunion die alltägliche Vereinsarbeit ebenfalls nicht zu kurz. So konnten in Niederösterreich auch neue Vereine aufgenommen werden, wie etwa die Sportunion Taekwondo Großengersdorf oder die UNION Volleyball Gföhl. 587 Förderansuchen wurden 2021 positiv bearbeitet und auch eine Umfrage zeigte: 88 % der SPORTUNION Vereine sind mit der Kommunikation und Arbeit des Landesverbandes zufrieden bis sehr zufrieden“, so SPORTUNION-Präsident Raimund Hager.

Digital für Bewegung gesorgt

Die Sportunion hat wie im ersten Pandemie-Jahr trotz Lockdown im Rahmen einer digitalen Sportoffensive regelmäßig für Bewegung gesorgt. Gemeinsam mit zahlreichen Sportvereinen wurde die Digitalsports-Plattform – abrufbar unter sportunion.at/digitalsports – ins Leben gerufen. Die interaktiven Livestream-Angebote können während eines Lockdowns kostenlos genutzt werden – in den Monaten wo der Sport stark eingeschränkt war, hat es hier rund 100.000 Zugriffe gegeben. Darüber hinaus gibt es die „Bewegungspause für Kids“, die Live-Einheiten laufen unter sportunion.at/bewegungspause von Montag bis Freitag von 9:45 bis 10:00 Uhr. Im Rahmen der Sportunion Akademie waren 2021 alleine in Niederösterreich über 300 Teilnehmende bei Online-Kursen für Übungsleitende dabei.

Sport 2022 weiter stärken

„Das heurige Jahr war erneut mit großen Herausforderungen verbunden, wobei unsere Sportvereine wie schon im ersten Corona-Jahr mit ihren Präventionskonzepten vorbildliche Krisenmanager waren. Dank der fortschreitenden Sport-Digitalisierung und den Corona-Unterstützungsmaßnahmen wurden 2021 wichtige Fortschritte im Sinne des Sports erreicht. Mit zahlreichen Initiativen und Aktionen hat die Sportunion Menschen aktiv und innovativ bewegt. Auch im kommenden Jahr werden wir mit unseren Vereinen mit zahlreichen Sportangeboten und Sportevents, wie den Actiondays oder dem UNIQA Trendsportfestival sicher für Bewegung sorgen. Abgesehen von unseren Bewegungsinitiativen – egal ob im regulären Präsenz- oder Online-Bereich – werden wir uns im neuen Jahr weiter mit voller Kraft für das Sport- und Vereinswesen einsetzen, um gemäß dem Slogan #comebackstronger endlich aus der Krise zu kommen“, so Verbandschef Hager.

Fortsetzung erfolgreicher Initiativen

Die Volksschul-Initiative „UGOTCHI – Punkten mit Klasse“ ist von Mai bis Juni geplant, 2021 nahmen in Niederösterreich insgesamt rund 17.458 Volksschulkinder in über 300 Schulen teil. Das UNIQA Trendsportfestival für 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien und Mittelschulen soll 2022 wieder Richtung Schulschluss stattfinden. Abgesehen von diesen beiden Sport-Initiativen werden wir auch „Kinder gesund bewegen“ weiter vorantreiben. Im aktuellen Jahr haben sich in der SPORTUNION 992 Bildungseinrichtungen und 268 Vereine mit 835 Übungsleitenden an dem Programm beteiligt und 45.441 Einheiten organisiert.

Bewegt im Park 2022

Abgesehen von den Aktivitäten für die jüngste Generation wird 2022 auch „Bewegt im Park“ wieder durchstarten. In Niederösterreich waren durch den Sommer hindurch weiter über 1.500 Personen aktiv im Rahmen von insgesamt 102 Kursen bei den verschiedensten Sportarten von Aerobic bis Yoga oder Zumba dabei. Zu den 38 verschiedenen Standorten der SPORTUNION Niederösterreich im Bundesland zählten unter anderem die SPORTUNION Stockerau oder auch die SPORTUNION Würmla. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt im kommenden Jahr wird das Sportstätten-Thema sein. Abgesehen von der Eröffnung neuer Sportanlagen wird sich die SPORTUNION auch im kommenden Jahr für eine möglichste effiziente Nutzung und positive Weiterentwicklung der bestehenden Sportanlagen im Bundesland einsetzen.

Virtueller Silvesterlauf

Das Jahr 2021 ist aber noch nicht vorbei. Zum Jahresende sorgt die Sportunion mit einem virtuellen Silvester- und Neujahrslauf für ein sportliches Feuerwerk. Bei dem digitalen Laufevent kann jede und jeder für den guten Zweck mitmachen. Anmeldungen und weitere Infos sind unter sportunion.at/newyearsrun zu finden.