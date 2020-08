Tri Team Krems beim Traismauer Triathlon

Am Samstag ging der Traismauer Triathlon in seine zweite Auflage. Organisiert von Bestzeit Events & Sport unter Covid19 Auflagen war der Badesee Traismauer, der Ort Krustetten und der Donautreppelweg Schauplatz des sportlichen Events. Bei Schönwetter bestritten vier Athleten des Triteams Krems um 14:45 Uhr die Sprintdistanz und starteten beim Traismauer Badeteich (750m Schwimmen). Nach dem Schwimmen ging es 20 km auf die Radrunde mit einem deftigen Anstieg bis Krustetten. Die Sprintdistanz schloss mit einem 5km-Lauf auf dem Treppelweg ab.

Bei den Damen sichern sich Willis Haiderer-Pils (W 60) und Elke Schiebl jeweils den 1. Rang in ihrer Altersklasse (W 50). Christian Schiebl wird bei seinem achten Bewerb in diesem besonderen Jahr Dritter in seiner Altersklasse (M 55). Bei der Sprintdistanz setzt Jan Schiebl wieder ein Ausrufezeichen. Er wird starker Vierter bei den Herren und sichert sich den 2. Rang in seiner Altersklasse (MU 23).

Tags darauf ging es dann im "Ländle" für Elke und Christian Schiebl ans Eingemachte. Der Transvorarlberg Triathlon wurde heuer als Swim-Run ausgetragen, bei dem es 1200m in Rankweill bei Bregenz zu schwimmen galt und eine Stunde später 12km gelaufen werden mussten. Elke Schiebl siegt in ihrer Altersklasse W 50 als älteste Teilnehmerin in 01:31:40,0 und Christian Schiebl kann ebenfalls seine gute Form unter Beweis stellen, wird 32. im Herrenklassement und kann nach seinem Zieleinlauf nach 01:17:00,2 in der M55 Wertung mit dem 3. Rang einen Podestplatz mit nach Hause nehmen.

Ergebnisse Sprintdistanz:

Jan Schiebl 01:05:08, 4. Gesamtrang, 2. Rang MU23

Christian Schiebl 01:18:30, 26. Gesamtrang, 3. Rang M55

Elke Schiebl 01:28:59, 53. Gesamtrang, 8. Rang Frauen, 1. Rang W50

Willis Haiderer-Pils 01:51:50. 82. Gesamtrang, 21. Rang Frauen, 1. Rang W60