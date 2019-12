Sportlich ausklingen ließen das Kalenderjahr 2019 etliche Triteam Athleten, die sich zum 39. Silvester Stadtlauf in Krems aufmachten, galt es doch die Distanzen 5 km oder 10 km zu absolvieren. Und sie fuhren tolle Platzierungen ein. Eine legendäre Laufveranstaltung, ausgerichtet vom Veranstalter TRV Krems, bei prächtigstem Sonnenschein. Plus 8 Grad Celsius ließen die Läuferherzen höher schlagen: die 10 km Läufer mussten die malerische Innenstadt von Krems viermal durchlaufen, die Fun Run Teilnehmer zweimal. Heuer gab es auch zum erstenmal einen Teambewerb. Den Auftakt machten wie jedes Jahr die Kinderläufe, bei denen Momo Steirer (U6), der 0:02:16 für die 400m brauchte, ein zweiter Platz gelang. Auf den neunten Gesamtrang des Fun Run lief Jan Schiebl in 00:17:42,0, was in seiner Altersklasse M 20 den 2. Platz bedeutete. Beim 5km Lauf ging ein weiterer Podestplatz an Iva Steirer (3. Platz, W40 Klasse). Sie benötigte 0:24:31,7 für die 5 km. Knapp an einem Stockerlplatz in der W-U16 vorbei schrammte Tammy Biedermann vom Kremser Triteam (0:29:46,2). Daniela Sontag (0:40:58,2) erlief sich in der 10km-Wertung mit Wolfgang Hiller und Martin Hofbauer im "Triteam2run" den Sieg und finishte den Einzelbewerb mit dem dritten Rang der W30 Klasse. Das insgesamt beeindruckende Ergebnis der Kremser Triathleten rundete Tobias Steirer (0:19:45,6) mit einem 5. Platz in der M40 und Christian Schiebl (0:21:48,1), der sich in der 50er AK ebenfalls über Platz 5 freute, ab. Manfred Schiedlbauer ( 28. der M50) vervollständigte die läuferisch starke Leistung der Kremser Triathleten. Er lief nach 0:55:54,0 ins Ziel.

Parallel dazu fand heuer auch wieder der 30. Silvesterlauf des SC Arnsdorf statt.

Start war bereits um 10 Uhr am Sportplatz in Mitterarnsdorf. Der Reinerlös des Startgeldes (ca. €1000.-) wurde dem St. Anna Kinderspital gespendet. Trotz windigem Wetter fuhren zwei weiterer Triteam'ler, Elke Schiebl und Gerald Zickbauer, Platzierungen ein: Schiebl wurde in 0:23:50,0 zweitschnellste Dame über die 5 km und Zickbauer mischte das starke Herrenfeld ebenfalls gehörig auf und lief die 5km in 0:22:12,0 und schaffte nach 15 Jahren „Laufabstinenz“ gleich den vierten Gesamtrang.

In Wien ging auch der Silvesterlauf des Wiener LCC über 5,35 km über die Bühne. Start war bereits am Vormittag. Wir gratulieren Erich Pils (M 70) zum 34. Altersklassen-Platz und Willis Haiderer-Pils zum 22. Rang der W 60.