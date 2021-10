"Der City-Run Krems musste leider vom 13. Oktober 2021 verschoben werden und findet nun am 30. Oktober 2021 statt.

Ebenso wurde der Start und Ziel Bereich auf den Dreifaltigkeitsplatz in Krems an der Donau verlegt, da die Donau Universität leider kurzfristig die Kooperation verwehrte. Die Veranstalter vom City-Run Krems mussten in kurzer Zeit und in intensiver Zusammenarbeit mit dem Magistrat eine neue Strecke beantragen und man konnte sich auf das neue Datum und den neuen Start/Ziel Bereich einigen.

Die Veranstalter des City-Run Krems möchten sich bei allen TeilnehmerInnen für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, doch sie haben lieber um eine Verschiebung bemüht, als eine Absage in Kauf zu nehmen. Der Anmeldelink auf der Website ist weiterhin aktiv und alle Anmeldungen bleiben aufrecht."