MÜHLDORF. Seit über drei Jahrzehnten stehen die Adeg Märkte von Kauffrau Gabriele Högl für ein hochwertiges Angebot an regionalen Lebensmitteln aus der Wachau. 250 Produkte von über fünfzehn regionalen Anbietern finden sich in den Regalen. Gemeinsam mit ihrem 21-köpfigen Team kümmert sie sich um ihre Kunden in den Ortschaften Mühldorf und Trandorf. Zudem eröffnete sie im Mai 2020 das Café ExtraZimmer in der Filiale Mühldorf ein mittlerweile beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.

Bei der Sortimentsgestaltung nimmt sich die Wachauerin dabei regelmäßig den Ideen ihres Teams an: „Dank einer besonders kreativen Mitarbeiterin stellen wir auch individuelle Geschenke für Groß und Klein zusammen“, so die Kauffrau. Schön dekoriert und mit regionalen Schmankerln zusammengestellt, bietet sie damit einen inzwischen sehr beliebten Service an: „Ganz egal ob süße Naschereien, Wachauer Delikatessen oder Weine aus dem ‚Spitzer Graben‘ – in unserer Geschenkeabteilung findet sich für jeden Geschmack etwas Passendes“, erklärt die 56-Jährige.