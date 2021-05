LANGENLOIS (mk) Endlich wieder ein größeres Weinevent in Langenlois! (Und im gesamten Kamptal! Und im Kremstal! Und im Traisental!) Ein „Pop-Up“-Format der „Tour de Vin“ boten dreißig Traditionsweingüter am Pfingstwochenende an. Wir waren am Samstagnachmittag unterwegs und besuchten in Zöbing das Weingut Brandl in der Lauser Kellergasse sowie in Langenlois das Weingut Hiedler am Rosenhügel und das Weingut Steininger an der Walterstraße.

Voller Lob ist Winzer Günther Brandl für den Jahrgang 2020: „Leichtfüßig, frisch und trinkfreudig kommt der neue Jahrgang daher“, schwärmt er. „Mit einer normalen Zuckerreife und einer knackigen Säure repräsentiert er den klassischen österreichischen Weinstil.“ Günther und Petra Brandl mit Sohn Stefan werteten den Besuch des Events als „noch etwas verhalten“, waren aber damit auch angesichts des nicht so schönen Wetters durchaus zufrieden. Sie sehen die „PopUp-Tour“ an diesem Wochenende „als Schulterschluss mit der Gastronomie“ und hoffen auf „eine weitere Normalisierung des Lebens - zum Beispiel endlich wieder auch mit Ausflugsverkehr!“.

„Die Resonanz ist noch verhalten“, meint auch Ludwig Hiedler sen. „Aber die Gäste, die da waren, haben auch gut eingekauft!“, schmunzelt der Winzer. Auch der Export ziehe wieder an, und die Privatkunden strömten - auch außerhalb der PopUp-Tour - wieder herbei. Hiedler: „Für den Sommer sind wir deshalb sehr positiv gestimmt!“ Sohn Dietmar ist gerade mit einer kleinen Gruppe bei einer Kellerführung, Sohn Ludwig schenkt die Kostproben aus und erläutert die Besonderheiten des jeweiligen Weines anschaulich und kompetent, macht Lust auf den nächsten Schluck und kann auf Nachfrage auch fundiert etwas zur Riede und ihrer Geschichte erzählen.

Und auch beim Weingut Steininger gibt es kompetente Auskunft über den Jahrgang und seine Weine - und natürlich auch über die verschiedenen Sektsorten, für die das Weingut bekannt ist. Karl Steininger geht von Gästegruppe zu Gästegruppe, und auch Eva und Peter Steininger sowie das gesamte Team sind im Einsatz, betreuen die Wein- und Sektfans, lassen Proben verkosten, informieren und beraten. „Wir haben keinen riesengroßen Ansturm heute“, meint Eva Steininger, „doch das ist auch ganz gut so, da können wir uns auf den einzelnen Interessenten, auf den einzelnen Kunden besser konzentrieren.“