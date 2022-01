Am 20. Jänner 2022 können sich IInteressente bei der IMC Virtual Master Lounge von 14 bis 19 Uhr über das Master-Angebot der IMC FH Krems online informieren.

KREMS. Der Vorteil für künftige Studierende ist, dass sie in persönlichen Kontakt mit Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleitern treten können und das bequem von daheim. Das Event wird mittels Online-Event-Tool durchgeführt. Sie können sich in persönlicher Atmosphäre zu den Vollzeit- und berufsbegleitenden Masterstudiengängen online informieren, die jeweiligen Studiengangsleiter präsentieren die Besonderheiten der Studieninhalte und im Anschluss können Sie sich persönlich beraten lassen. Auch unsere Studierenden freuen sich all Ihre Fragen beantworten zu dürfen.

Mit einem Master-Studium vertiefen Sie Ihr Wissen im gewählten Bereich und können weitere Schwerpunkte in Ihrer akademischen Ausbildung setzen. Eine gute Basis, um danach erfolgreich in den Beruf zu starten oder um neue Chancen zu nützen.

Die IMC FH Krems bietet Master-Studiengänge in den Bereichen Digitalisierung und Technik, Business, Life Sciences und Health Sciences an. Einige Studiengänge werden komplett in Englisch unterrichtet, zudem als Vollzeit-Studium oder in berufsbegleitender Form.

Die Virtual Master-Lounge am 20. Jänner im Überblick: Ort: Online. Zeit: von 14 bis 19 Uhr

Der Bewerbungsschluss für die Master-Studiengänge ist der 15. Mai 2022.

