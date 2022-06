Grandiose Leistungen beim Bundeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker.

KREMS. Der Bundeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker wurde kürzlich in Krems ausgetragen. Im eindrucksvollen Ambiente des Klosters Und traten 16 Teilnehmer:innen an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Für jedes Bundesland gingen zwei Vertreter:innen an den Start, Salzburg und Burgenland waren mit je einem Lehrling dabei.

Die Sieger stehen fest

Die Entscheidung über die Sieger fiel angesichts des überzeugenden Talents der Lehrlinge äußerst knapp aus. Der erste Platz ging ex aequo an Katharina Höller und Paul Emmer aus der Steiermark. Platz drei holte sich Johanna Stabentheiner aus Kärnten mit nur einem Punkt Unterschied. Tolle Platzierungen gab es auch für unsere Teilnehmerinnen aus Niederösterreich: Julia Amon belegte Platz vier und Manuela Medl den fünften Platz. Die Lehrlinge stellten bei den Aufgaben auf Zeit sowohl ihre Genauigkeit unter Beweis, als auch Kreativität und ein großes Wissen um Farbkompositionen.

Tolles Programm

Organisiert wurde der jährliche Wettbewerb dieses Mal von der Niederösterreichischen Malerinnung. Als Highlight ließ sich Landesinnungsmeister Jürgen Kreibich etwas Besonderes einfallen: Die Preisverleihung fand inklusive drei-gängigem Menü auf einem alten Dampfschiff, der DFS Schönbrunn, auf der Donau statt. Die Lehrlinge aus ganz Österreich erlebten so die berühmte Wachauer Sonnenwende mit Feuerwerken von Spitz bis Dürnstein.

„Ich freue mich, dass wir unseren Gästen dieses besondere Erlebnis bieten konnten“, freut sich Kreibich.

Lehre ist wichtig

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überbrachte Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag Kurt Hackl Begrüßungsworte. Bundesspartenobfrau Renate Scheichlbauer-Schuster wies auf die Wichtigkeit der Lehre und der dualen Ausbildung hin.

Die Innung bedankt sich bei ihren Sponsoren für die großzügige Unterstützung.