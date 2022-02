Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar stellt ein Forschungsteam des Department of Life Sciences an der IMC FH Krems sein Projekt zur Therapie von Pankreaskarzinomen vor.



KREMS. Der Weltkrebstag findet jährlich am 4. Februar statt. Sein Ziel ist es, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Ein besonders innovatives Forschungsprojekt zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs läuft an der IMC Fachhochschule Krems . Hier forscht erstmals ein Team des Department of Life Sciences an einer neuartigen optogenetischen Tumorzelllinie. Es handelt sich um ein vielversprechendes Tool, um die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen besser verstehen zu können und damit auch Strategien für neue therapeutische Ansätze zu finden.

Optogenetik zur Rezeptor-Kontrolle

Das Pankreaskarzinom, sprich Bauchspeicheldrüsenkrebs, ist die siebthäufigste Ursache für Krebstodesfälle weltweit und aufgrund der späten Diagnosestellung und des Fehlens einer vollständigen Wiederherstellung der Gesundheit eine der größten Herausforderungen in der Onkologie. Ein Forscherteam des Departments of Life Sciences hat sich daher zum Ziel gesetzt, neuartige Zellkulturmodelle zur Untersuchung der zugrunde liegenden molekularen Mechanismen im Pankreaskarzinom sowie zur Identifizierung von potenziellen Therapeutika zu entwickeln. Die Forscherinnen und Forscher wenden dabei das neuartige Verfahren der Optogenetik an. Forschungsergebnisse wurden bereits in internationalen Journals veröffentlicht und sprechen für den Erfolg der neuen Methode.

Neues Verfahren

Optogenetik ist eines der wohl innovativsten Verfahren, die man in der Werkzeugkiste der Wissenschaft finden kann. Der Mix aus optischen Technologien und Genetik erlaubt es Forschern, etwa mit extremer Präzision die Aktivität von gezielten Rezeptoren in menschlichen Zellen zu kontrollieren. Genauer gesagt werden dabei lichtsensitive Proteindomänen, die aus Pflanzen isoliert wurden, in die zu untersuchenden Rezeptoren eingebaut. So können sie durch Lichtreize ein- bzw. ausgeschalten werden. Ein vergleichbares Prinzip finden wir in der Pflanzenwelt: Auch hier reagieren Pflanzen auf Licht und wachsen nur dann, wenn sie von der Sonne bestrahlt werden.

Spezielle Untersuchung

Im aktuellen Forschungsprojekt haben sich die Forscher auf den sogenannten Toll-like Rezeptor 4 (TLR4) spezialisiert, der in 70 % der Pankreaskarzinompatienten deutlich verstärkt exprimiert wird und dadurch für das Entstehen und Voranschreiten sowie die Aggressivität dieser Form der Krebserkrankung wesentlich mitverantwortlich ist. Um den Rezeptor besser untersuchen zu können wurde dieser mit der sog Light-Oxygen-Voltage (LOV) Proteindomäne Algen fusioniert. Der nun durch Licht induzierbare Rezeptor wurde darauf via Viren in das Genom der Tumorzelle integriert und kann so unter Aussetzung von blauem Licht eingeschaltet bzw. im Dunkeln wieder ausgeschaltet werden.

Vorteile zu herkömmlichen Methoden

Dieses Zellkulturmodell kann somit wesentlich dazu beitragen, Gene/Proteine, die bei der Entstehung und dem Voranschreiten des Pankreaskarzinoms eine zentrale Rolle spielen, zu untersuchen (Grundlagenforschung) sowie neuartige Therapeutika zu identifizieren (präklinische Studien). Die Möglichkeit, den TLR4 zu aktivieren, indem er blauem Licht ausgesetzt wird, bzw. im Dunkeln zu deaktivieren bringt einige Vorteile gegenüber gängigen Testsystemen, die auf der Applikation von Agonisten bzw. Antagonisten basieren.