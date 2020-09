Die Hausmesse findet 4. Und 5. September jeweils 10–18 Uhr statt. Die offizielle Übergabe des Sozialprojektes „Aktivitätendecken für Sonderschule und Alzheimer Patienten“ wird Stadtchef Leopold am Freitag 4. September um 12.15 in der Stoffzauberei vornehmen. LANGENLOIS. Die Stoffzauberei von Brigitte Cerny in Zöbing ist seit zehn Jahren ein Ort der Kreativität. Das Fachgeschäft für Baumwollstoffe, Nähmaschinen, Patchwork- Zubehör, Service- und Reparaturwerkstätte für alle Nähmaschin-Marken...