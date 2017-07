, Mautern an der Donau AT

Römerhalle , Mautern an der Donau AT

MAUTERN. Bestmanagement verlost in Kooperation mit den Bezirksblättern 2x2 Karten für die ABBA Show - ABBA Supertrouper Show am Freitag, 3. November 2017 um 20:00 Uhr (Einlass um 19:00 Uhr) in Mautern, Römerhalle.



Die "ABBA - SUPERTROUPER SHOW" mit der Abba – Coverband von Dolce Vita!

1974 gewann die schwedische Kultband den Songcontest und wurde eine der weltweit populärsten Musikgruppen ihrer Zeit. Mit fast 400 Millionen verkauften Tonträgern gehört ABBA zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte und begeistert nach wie vor beim Publikum alle Altersgruppen ....



In dieser ABBA Musik – Show präsentiert das Dolce Vita Quartett (mit 2 fantastischen Sängerinnen und Musikern in original Kostümen) ein perfektes und vor allem mitreißendes Konzert. Grandiose Stimmung und Gänsehaut-Feeling sind dabei garantiert!



Im Rahmen der Nivea Österreich Familienfest Tour begeisterte die ABBA Formation von Dolce Vita die 200.000 Besucher im Sommer des letzten Jahres 9 Wochen lang. Die ABBA Show von Dolce Vita: Ein Erlebnis für die ganze Familie – für jung und alt.



